UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Вибухи та стрілянина у Криму: окупанти заявляють про роботу ППО

Ілюстративне фото: вибухи в Криму (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По всьому окупованому Криму, в тому числі в Сімферополі і Севастополі, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Перше повідомлення про вибух і стрілянину з кулемету в селищі Кіровське з'явилось о 22:30. "Кримський вітер" повідомляв про це з посиланням на підписника. 

Згодом почали надходити повідомлення про вибухи у Південній бухті та інших районах Севастополя, на аеродромі Бельбек, у Сімферополі та Красноперекопському районі, Судаку.

Була інформація про звук безпілотника у Красногвардійському районі та стрілянину в Феодосії. 

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував "гучні звуки" у Севастополі. За його версією, це сили ППО, які стріляли по повітряним цілям і влучили в 7 із них. 

 

Удари по окупованому Криму

РБК-Україна писало про вибухи в Криму в ніч на 6 листопада. Повідомлялось, що в Сімферополі близько 02:30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йшлось про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.

Перед цим Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв про вибухи, які "було чутно навіть на Південному березі Криму".

Повідомлялося також про чотири прильоти в Гвардійському, після чого в небо здійнявся дим.

Також 29 жовтня в різних куточках окупованого Криму пролунали вибухи та розпочалися пожежі - під ударом була щонайменше одна нафтобаза та ймовірно, військовий об'єкт.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВибухи