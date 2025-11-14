Вибухи та стрілянина у Криму: окупанти заявляють про роботу ППО

Перше повідомлення про вибух і стрілянину з кулемету в селищі Кіровське з'явилось о 22:30. "Кримський вітер" повідомляв про це з посиланням на підписника.

Згодом почали надходити повідомлення про вибухи у Південній бухті та інших районах Севастополя, на аеродромі Бельбек, у Сімферополі та Красноперекопському районі, Судаку.

Була інформація про звук безпілотника у Красногвардійському районі та стрілянину в Феодосії.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував "гучні звуки" у Севастополі. За його версією, це сили ППО, які стріляли по повітряним цілям і влучили в 7 із них.