Взрывы и стрельба в Крыму: оккупанты заявляют о работе ПВО

Первое сообщение о взрыве и стрельбе из пулемета в поселке Кировское появилось в 22:30. "Крымский ветер" сообщал об этом со ссылкой на подписчика.

Впоследствии начали поступать сообщения о взрывах в Южной бухте и других районах Севастополя, на аэродроме Бельбек, в Симферополе и Красноперекопском районе, Судаке.

Была информация о звуке беспилотника в Красногвардейском районе и стрельбе в Феодосии.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал "громкие звуки" в Севастополе. По его версии, это силы ПВО, которые стреляли по воздушным целям и попали в 7 из них.