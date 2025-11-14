Взрывы и стрельба в Крыму: оккупанты заявляют о работе ПВО

По всему оккупированному Крыму, в том числе в Симферополе и Севастополе, раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".
Первое сообщение о взрыве и стрельбе из пулемета в поселке Кировское появилось в 22:30. "Крымский ветер" сообщал об этом со ссылкой на подписчика.
Впоследствии начали поступать сообщения о взрывах в Южной бухте и других районах Севастополя, на аэродроме Бельбек, в Симферополе и Красноперекопском районе, Судаке.
Была информация о звуке беспилотника в Красногвардейском районе и стрельбе в Феодосии.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал "громкие звуки" в Севастополе. По его версии, это силы ПВО, которые стреляли по воздушным целям и попали в 7 из них.
РБК-Украина писало о взрывах в Крыму в ночь на 6 ноября. Сообщалось, что в Симферополе около 02:30 ночи начался пожар на нефтебазе. Предположительно, речь шла о "Крымнафтосбыте" в районе поселка Битумное.
Перед этим Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал о взрывах, которые "было слышно даже на Южном берегу Крыма".
Сообщалось также о четырех прилетах в Гвардейском, после чего в небо поднялся дым.
Также 29 октября в разных уголках оккупированного Крыма прогремели взрывы и начались пожары - под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и вероятно, военный объект.