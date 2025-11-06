ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Вибухи в Криму: після прольоту дронів спалахнула нафтобаза в Сімферополі, - ЗМІ

Четвер 06 листопада 2025 06:45
UA EN RU
Вибухи в Криму: після прольоту дронів спалахнула нафтобаза в Сімферополі, - ЗМІ Фото: імовірно, горить "Кримнафтозбут" у Сімферополі (facebook.com/mchscrimea)
Автор: Маловічко Юлія

В окупованому Криму, в Сімферополі, близько 02.30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йдеться про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки в РФ.

"Горіти після почало близько 02.30. Про це повідомляли наші підписники із Сімферопольського району. Перед цим пролітали дрони", - ідеться в повідомленні пабліка "Кримський вітер".

Підписники каналу припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут".

Вибухи, які чули на ПБК

Зазначимо, перед цим цей самий Telegram-канал повідомляв про вибухи, які "було чутно навіть на Південному березі Криму".

"Щось горить у Гвардійському і в районі ГРЕС у Сімферопол", - написали після другої ночі в пабліку.

Повідомлялося також про чотири прильоти в Гвардійському, після чого здійнявся дим.

Нещодавні удари по Криму

Нагадаємо, 29 жовтня в різних куточках окупованого Криму пролунали вибухи та розпочалися пожежі - під ударом була щонайменше одна нафтобаза та ймовірно, військовий об'єкт.

17 жовтня в окупованому Криму з самого ранку горіла нафтобаза в Гвардійському. Супутники зафіксували, що на об'єкті два осередки пожежі.

Того ж дня, ближче до вечора, Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що вразили одразу дві нафтобази в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Крим Вибух
Новини
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Генштаб: оборонців Покровська посилено, вживаються заходи щодо блокування ворога
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України