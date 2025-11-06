Вибухи в Криму: після прольоту дронів спалахнула нафтобаза в Сімферополі, - ЗМІ

В окупованому Криму, в Сімферополі, близько 02.30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йдеться про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки в РФ.

"Горіти після почало близько 02.30. Про це повідомляли наші підписники із Сімферопольського району. Перед цим пролітали дрони", - ідеться в повідомленні пабліка "Кримський вітер".

Підписники каналу припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут".

Вибухи, які чули на ПБК

Зазначимо, перед цим цей самий Telegram-канал повідомляв про вибухи, які "було чутно навіть на Південному березі Криму".

"Щось горить у Гвардійському і в районі ГРЕС у Сімферопол", - написали після другої ночі в пабліку.

Повідомлялося також про чотири прильоти в Гвардійському, після чого здійнявся дим.