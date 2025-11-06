Вибухи в Криму: після прольоту дронів спалахнула нафтобаза в Сімферополі, - ЗМІ
В окупованому Криму, в Сімферополі, близько 02.30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йдеться про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки в РФ.
"Горіти після почало близько 02.30. Про це повідомляли наші підписники із Сімферопольського району. Перед цим пролітали дрони", - ідеться в повідомленні пабліка "Кримський вітер".
Підписники каналу припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут".
Вибухи, які чули на ПБК
Зазначимо, перед цим цей самий Telegram-канал повідомляв про вибухи, які "було чутно навіть на Південному березі Криму".
"Щось горить у Гвардійському і в районі ГРЕС у Сімферопол", - написали після другої ночі в пабліку.
Повідомлялося також про чотири прильоти в Гвардійському, після чого здійнявся дим.
Нещодавні удари по Криму
Нагадаємо, 29 жовтня в різних куточках окупованого Криму пролунали вибухи та розпочалися пожежі - під ударом була щонайменше одна нафтобаза та ймовірно, військовий об'єкт.
17 жовтня в окупованому Криму з самого ранку горіла нафтобаза в Гвардійському. Супутники зафіксували, що на об'єкті два осередки пожежі.
Того ж дня, ближче до вечора, Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що вразили одразу дві нафтобази в Криму.