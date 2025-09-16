Вибухи та пожежа: Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у РФ

"У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі об'єкта було зафіксовано вибухи та пожежу.

Результати ураження уточнюються.

За даними Генштабу, Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших продуктів - загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

У 2023 році обсяг переробки заводу склав 4,8 млн тонн.

Повідомляється, що підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ.

Як наголосили у Генштабі, Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами та озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України.