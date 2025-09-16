Взрывы и пожар: Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в РФ

В ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Саратовская область, РФ) подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар.
Результаты поражения уточняются.
По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.
В 2023 году объем переработки завода составил 4,8 млн тонн.
Сообщается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.
Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.
Ранее дроны уже поражали этот завод.
Например, ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому НПЗ в России - на расстоянии около 600 км от государственной границы Украины.
Сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, несколько человек получили ранения, а также были повреждены жилые и промышленные объекты.
После атаки беспилотника завод компании "Роснефть" временно приостановил прием нефти.