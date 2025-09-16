RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Взрывы и пожар: Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в РФ

Фото иллюстративное: Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в РФ (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 16 сентября Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Саратовская область, РФ) подвергся очередной атаке дронов. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 16 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе объекта были зафиксированы взрывы и пожар.

Результаты поражения уточняются.

По данным Генштаба, Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и других продуктов - всего более 20 видов нефтепродуктов.

В 2023 году объем переработки завода составил 4,8 млн тонн.

Сообщается, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ.

Как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.

 

Атаки на Саратовский НЗП

Ранее дроны уже поражали этот завод.

Например, ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому НПЗ в России - на расстоянии около 600 км от государственной границы Украины.

Сообщалось, что в результате инцидента один человек погиб, несколько человек получили ранения, а также были повреждены жилые и промышленные объекты.

После атаки беспилотника завод компании "Роснефть" временно приостановил прием нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗГенштаб ВСУВойна в Украине