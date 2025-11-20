ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Взрывы в Рязани: что могли атаковать неизвестные дроны

Россия, Четверг 20 ноября 2025 04:50
UA EN RU
Взрывы в Рязани: что могли атаковать неизвестные дроны Иллюстративное фото: пожарный МЧС РФ (Telegram mchs_official)
Автор: Марина Балабан

В Рязани местные жители жалуются на громкие взрывы в ночь на 20 ноября. Перед этим в городе объявляли "дроновую опасность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Опасность ударов беспилотниками в Рязани объявили до полуночи 19 ноября.

Местным жителям традиционно советовали не подходить к окнам, зайти в безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала опасности.

После двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.

Также местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над городом и областью.

"Дроновая опасность" объявлялась над аэропортом Дягилево.

Появлялась информация о работе ПВО.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал несколько видео со взрывами в Рязани и предположил, что неизвестные дроны могли атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Именно его используют российские воздушно-космические силы.

Атаки на Рязань

Ранее РБК-Украина писало о малоразмерном воздушном шаре, который, предположительно, атаковал Рязань. Российские структуры впервые сообщили о такой угрозе атаки 18 ноября.

Соответствующее предупреждение объявляли в Рязани и Рязанской области. По информации МЧС, речь идет о новом типе воздушных целей, в отношении которых введен режим повышенной готовности.

Также Рязанский НПЗ подвергся атаке 15 ноября. Тогда Генштаб ВСУ сообщил, что Украинские Силы обороны нанесли серии высокоточных ударов по важным военным и инфраструктурным объектам РФ, значительно ослабив возможности врага наносить ракетно-бомбовые удары. Среди них был НПЗ в Рязани. На территории завода были зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Взрывы
Новости
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева продвигает капитуляцию Украины: СМИ назвали пункты
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте