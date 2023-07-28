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Вибухи у районі ЗАЕС могла спричинити детонація російських мін, - Запорізька ОВА

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П'ятниця 28 липня 2023 15:41
Вибухи у районі ЗАЕС могла спричинити детонація російських мін, - Запорізька ОВА Фото: вибухи у районі ЗАЕС могла спричинити детонація російських мін (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вибухи у районі окупованої Запорізької АЕС, які фіксували 26-27 липня, могли бути наслідком детонації мін, які раніше заклали російські загарбники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Юрія Малашка на брифінгу.

"Можливо, щось і вибухнуло. Ми знаємо, що прибережжя було заміноване ще до підриву Каховської ГЕС - можливо, щось здетонувало", - сказав він.

Малашко зазначив, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як склад свого озброєння та обстрілюють звідти українські населені пункти. При цьому загарбники розуміють, що українські бійці не будуть завдавати ударів у відповідь, щоб не порушувати конвенцію.

Вибухи у районі Запорізької АЕС

Сьогодні голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Вони також виявили міни на території ЗАЕС.

При цьому додамо, що в МАГАТЕ й раніше заявляли, що вони знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС. Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що встановлені міни можуть вибухнути в будь-який момент.

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Запорізька АЕС Запорізька ОДА
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