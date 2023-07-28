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Біля Запорізької АЕС чули вибухи, їх зафіксували експерти МАГАТЕ

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Енергодар, П'ятниця 28 липня 2023 11:20
Біля Запорізької АЕС чули вибухи, їх зафіксували експерти МАГАТЕ Фото: біля окупованої Запорізької АЕС чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У районі окупованої росіянами Запорізької АЕС чули вибухи. Їх зафіксували спостерігачі місії МАГАТЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держатомрегулювання Олега Корікова під час брифінгу.

Він зазначив, що експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня. Також спостерігачі виявили міни на території станції.

"Останнім часом ми маємо інформацію від представників МАГАТЕ, які постійно перебувають на Запорізькій АЕС, про те, що ідентифіковані міни. Остання інформація була про те, що чули вибухи 26 і 27 липня", - заявив Коріков.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Як повідомлялося раніше, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. За його даними, окупанти помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Також про можливу спробу теракту на Запорізькій АЕС попереджав президент України Володимир Зеленський.

Раніше спостерігачі МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції. Проте декілька днів тому експорти повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

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Запорізька АЕС вибухи МАГАТЭ
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