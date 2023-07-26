Встановлені росіянами міни на ЗАЕС можуть вибухнути в будь-який момент, - міністр

Російські міни на окупованій Запорізькій АЕС можуть вибухнути будь-якої миті. Теракт на Каховській ГЕС свідчить, що окупанти готові до диверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко в коментарі Politico.

"Воно може вибухнути в будь-який момент. Ми просто не знаємо, коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це викликає тривогу", - сказав Галущенко.

Українська влада попереджає про небезпеку катастрофи на ЗАЕС, оскільки руйнування дамби Каховської ГЕС свідчить, що Росія готова до терактів для досягнення своїх цілей.

"Ніхто не вірив нам, що Росія може зробити таку річ, як підірвати дамбу. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, Росія досі не отримала жодного покарання. Жодних санкцій не було накладено на її ядерну енергетику", - наголосив міністр.

Галущенко додав, що російські окупанти можуть спробувати вчинити диверсію на станції, щоб зупинити контрнаступ України. МАГАТЕ залишається "хитким гарантом" того, що Запорізька АЕС може уникнути сценарію Каховської ГЕС.

" Добре, що вони (експерти МАГАТЕ, - ред.) там, виконують свою роботу. Але хотілося б, щоб вони як технічні спеціалісти пояснили, чому порушується більшість протоколів безпеки. Експерти роблять свою роботу... Російська окупація є основною причиною, чому ЗАЕС знаходиться в постійній небезпеці", - наголосив глава Міненерго.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Також президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації.

Раніше в МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції. Проте вчора спостерігачі у звіті повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

Також зазначимо, що 24 липня окупанти перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин".

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