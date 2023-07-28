Взрывы в районе ЗАЭС могла вызвать детонация российских мин, - Запорожская ОГА

Взрывы в районе оккупированной Запорожской АЭС, которые фиксировали 26-27 июля, могли быть следствием детонации мин, которые ранее заложили российские захватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Юрия Малашко на брифинге .

"Возможно, что-то и взорвалось. Мы знаем, что побережье было заминировано еще до подрыва Каховской ГЭС - возможно что-то сдетонировало", - сказал он.

Малашко отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как склад своего вооружения и обстреливают оттуда украинские населенные пункты. При этом захватчики понимают, что украинские бойцы не будут наносить ответные удары, чтобы не нарушать конвенцию.

Взрывы в районе Запорожской АЭС

Сегодня глава Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

При этом добавим, что в МАГАТЭ и раньше заявляли, что они обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что установленные мины могут взорваться в любой момент.

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