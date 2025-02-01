Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України

Російські окупанти ще з вечора 31 січня випустили по Україні дрони. Під ранок росіяни також атакували Україну ракетами.

Полтава і Полтавська область

Близько 7:07 ранку в Полтаві пролунали вибухи. За попередньою інформацією ОВА, влучань у цивільні обʼєкти та постраждалі не зафіксовані. Але є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

О 7:44 у місті знову було чутно звук вибуху.

За останніми даними Полтавської ОВА, у Полтаві влучання у житловий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрені служби.

Фото: у Полтаві влучання в будинок (t.me/poltavskaOVA/20637)

Харків і Харківська область

Крім того, росіяни атакували ракетами Харків і Харківську область. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов близько 7:30 повідомив, що були зафіксовані ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах.

"Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби", - повідомив чиновник.

Серія вибухів пролунала й у Харкові. За словами мера міста Ігоря Терехова, у місті є "приліт" у Холодногірському районі в межах житлової забудови, на місці влучання сталася пожежа.

Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару загинула жінка близько 60 років.

Станом на 8:40 відомо про п'ятьох постраждалих у Харкові.

Запоріжжя

Як повідомляє місцева влада та ДСНС, після опівночі 1 лютого армія РФ завдала по Запоріжжю ударів 18 дронами. Це одна з наймасованіших атак на місто.

У різних районах сталися пожежі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Горіли будівлі навчального закладу, автомобілі, гаражі і приватні будинки.



Внаслідок атаки постраждав 57-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

Хмельницька область

Також з 7:36 по 7:51 кілька разів було чути звуки вибухів у Хмельницькій області.

За даними Повітряних сил, з Житомирської області ворожі дрони рухалися у напрямку міста Старокостянтинів.