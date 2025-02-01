Росіяни атакують Україну ракетами: де пролунали вибухи

Російські загарбники запустили по Україні ракети під час масованої атаки вранці 1 лютого. Швидкісні цілі після пусків зі стратегічної авіації РФ зайшли у повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові поінформували про фіксацію руху швидкісних цілей на Сумщині та у напрямку Полтавщини.

"Швидкісна ціль через Харківщину південним курсом. Ще одна швидкісна ціль на Сумщині у напрямку Полтавщини", - йдеться в заяві Повітряних сил.

Також військові розповіли про швидкісну ціль ворог на Харківщині, яка рухалася західним курсом.

"Ракета у напрямку Полтави з півночі", - передали в ПС.

Де вже пролунали вибухи

На тлі загрози ракетних ударів вибухи пролунали в районі міста Полтава.

До комбінованої атаки також залучені "Шахеди"

Військові розповіли, що ворожі ударні БПЛА рухаються на Старокостянтинів з північного сходу.

У Повітряних силах о 07:16 оновили дані щодо руху "Шахедів"

групи БПЛА ворога спостерігаються в Житомирській області - курс південно-західний, вектор руху - Старокостянтинів,

дрони противника фіксуються на півдні Чернігівської області та півночі Полтавської області - курсом на захід,

на південному заході Сумської області - курсом на захід,

у Харківській області - прямують у західному та південному напрямках.

Чим росармія ще атакує Україну

Перед тим в моніторингових групах писали про кілька бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які з аеродрому "Оленья" вилетіли у бік України для вірогідної повітряної атаки.

Пізніше також повідомлялося про вірогідні пуски ракет Х-101/555 з бортів російської стратавіації Ту-95МС. В мережі додавали, що орієнтовно ворожі ракети могли з'явитися біля кордонів України о 07:00 - 07:50.

Крім того, в моніторингових групах заявляли також про вильоти російських Ту-22М3 для ударів по Україні.

Ракетна та дронова атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ворожу ракетну атаку.

Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.

Перед тим у ніч проти 1 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Як повідомлялося, загарбники запустили ударні БПЛА по Запоріжжю, й ворожі повітряні цілі пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, а також енергетичну інфраструктуру.

Загалом, місто атакували 18 дронів-камікадзе. Подачу електроенергії 400 знеструмленим раніше абонентам уже відновлено.