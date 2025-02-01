Попадания в Полтаве, Запорожье и Харькове: последствия массированного обстрела Украины

Российские террористы атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. В Харьковской и Полтавской областях попадания, есть жертва и пострадавшие среди гражданского населения.
Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина ниже.
Российские оккупанты еще с вечера 31 января выпустили по Украине дроны. Под утро россияне также атаковали Украину ракетами.
Около 7:07 утра в Полтаве прогремели взрывы. По предварительной информации ОВА, попаданий в гражданские объекты и пострадавшие не зафиксированы. Но есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.
Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
В 7:44 в городе снова был слышен звук взрыва.
По последним данным Полтавской ОВА, в Полтаве попадание в жилой дом. На месте работают спасатели, экстренные службы.
Фото: в Полтаве попадание в дом (t.me/poltavskaOVA/20637)
Кроме того, россияне атаковали ракетами Харьков и Харьковскую область. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов около 7:30 сообщил, что были зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах.
"Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы", - сообщил чиновник.
Серия взрывов прозвучала и в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, в городе есть "прилет" в Холодногорском районе в пределах жилой застройки, на месте попадания произошел пожар.
Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара погибла женщина около 60 лет.
По состоянию на 8:40 известно о пяти пострадавших в Харькове.
Как сообщают местные власти и ГСЧС, после полуночи 1 февраля армия РФ нанесла по Запорожью удары 16 дронами. Это одна из самых массированных атак на город.
В разных районах произошли пожары. Поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Горели здания учебного заведения, автомобили, гаражи и частные дома.
В результате атаки пострадал 57-летний мужчина. От госпитализации отказался.
Также с 7:36 по 7:51 несколько раз были слышны звуки взрывов в Хмельницкой области.
По данным Воздушных сил, из Житомирской области вражеские дроны двигались в направлении города Староконстантинов.
Утром 1 февраля российский агрессор масштабно атаковал Украину крылатыми и баллистическими ракетами.
Около 5:30 в восточных областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Ближе к 7:00 тревога была объявлена на всей территории Украины.
Также российские военные в течение ночи атаковали страну дронами-камикадзе "Шахед".
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