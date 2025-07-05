Вибухи поблизу Владивостока залишили без газу і води ворожу 155-у бригаду, - джерела

Сьогодні в районі Владивостока вибухнув російський магістральний газогін, а також було знищено водогін. Ці об'єкти забезпечували 155-у бригади армію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.

Для того, щоб приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення міста Владивосток, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та звʼязок в районі бухти Лазурна (Шамора).

За інформацією джерела, вибухи пролунали близько першої-другої ночі 5 липня. Після цього сталася масштабна пожежа, а згодом на місце прибули російські спецслужби та ремонті бригади.

Крім того, шляхом підриву сьогодні знищено водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.

Зазначається, що частина вказаного газогону була здана в експлуатацію в березні 2025 року.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, газогін забезпечує газопостачання низці військових обʼєктів росіян, які розташовані вздовж побережжя Японського моря. Мова йде про окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Зокрема, на Дальньому Сході Росії внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону "Владивосток", що проходить уздовж узбережжя Японського моря.

Вибухи у Владивостоці

Нагадаємо, 30 травня у російському Владивостоці поблизу бухти "Десантна" прогриміли два потужні вибухи.

Один у районі КПП, а другий - у місці перебування особового складу та командування військової частини (йдеться про місце дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Ці вибухи були наслідком успішної операції ГУР. Джерела РБК-Україна розповіли, що внаслідок цієї операції було уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби ворога.

Інші втрати РФ

Також зазначимо, що днями стало відомо, що в Курській області було ліквідовано так званого "героя Росії", заступника головнокомандувача російського ВМС - Михайла Гудкова.

Спочатку про це писали Telegram-канали, а пізніше інформацію офіційно підтвердили в Міноборони РФ. Там заявили, що окупанти загинув під час бойової роботи в одному з прикордонних районів Курської області.

Також пабліки повідомляли, що разом із ним загинув і "його вірний товариш" - Наріман Шихальов.

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