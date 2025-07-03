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У Курській області ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії

Четвер 03 липня 2025 13:14
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У Курській області ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ Росії Фото: Михайло Гудков, заступник головнокомандувача Військово-морського флоту Росії (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У Курській області було ліквідовано так званого "героя Росії", заступника головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМС) Михайла Гудкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Раніше про ліквідацію Гудкова повідомляли низка пропагандистських Telegram-каналів, але пізніше цю інформацію підтвердив губернатор Примор'я Олег Кожем'яко.

Наразі подробиці смерті окупанта не розкриваються, але відомо, що разом з ним також загинув "його вірний товариш" Наріман Шихалієв.

Що відомо про Гудкова

Як розповідає Кожем'яко, Гудков - колишній командир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У березні 2025-го - обійняв посаду заступника головнокомандувача ВМС Росії у званні генерал-майор.

У тому ж числі ліквідований має звання так званого "героя Росії" й відзначений державними нагородами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області в кінці березня підірвали автомобіль з офіцерами російської окупаційної армії.

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