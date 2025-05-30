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Вибухи у Владивостоці є спецоперацією ГУР. Джерела розповіли деталі

Росія, П'ятниця 30 травня 2025 14:51
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Вибухи у Владивостоці є спецоперацією ГУР. Джерела розповіли деталі Фото: вибухи у Владивостоці РФ 30 травня є спецоперацією ГУР (росЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Зранку 30 травня у російському Владивостоку поблизу бухти "Десантна" відбулось два потужних вибухи. Це стало наслідком успішної операції Головного управління розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Так, відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926) - один в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.

"Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби", - повідомили джерела.

Що відбувається у Владивостоці після вибухів

Місцеві жителі свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційних гелікоптер. З території військової частини військовими "УРАЛами" вивозять пошкоджену техніку.

Натомість влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів в результаті якого ніхто не постраждав.

У Владивостоці оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова.

Що відомо про 155-ту бригаду РФ та бухту "Десантна"

155 бригада морської піхоти РФ бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, в Курській області.

Зазначимо, що як пише "Радіо Свобода", у бухті "Десантна" може знаходитися полігон морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка бере участь у війні проти України. Наприкінці 2010-х років місцеві джерела повідомляли про проведення там навчань. Наразі ця територія належить російським військовим.

Спецоперації ГУР

Українські розвідники постійно проводять спецоперації на території Росії. Наприклад, у тимчасово окупованій частині Запорізької області 24 травня українські сили провели успішну операцію проти військового ешелону армії РФ.

Крім того, серед російських окупантів сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їх використання. За операцією стоять фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

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Вибухи у Владивостоці є спецоперацією ГУР. Джерела розповіли деталі
Вибухи у Владивостоці є спецоперацією ГУР. Джерела розповіли деталі
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