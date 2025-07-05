Взрывы вблизи Владивостока оставили без газа и воды вражескую 155-ю бригаду, - источники

Сегодня в районе Владивостока взорвался российский магистральный газопровод, а также был уничтожен водопровод. Эти объекты обеспечивали 155-ю бригаду армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.

В частности, на Дальнем Востоке России в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток", который проходит вдоль побережья Японского моря.

Как сообщают источники в украинской разведке, газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов россиян, которые расположены вдоль побережья Японского моря. Речь идет об отдельных подразделениях 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Отмечается, что часть указанного газопровода была сдана в эксплуатацию в марте 2025 года.

Кроме того, путем подрыва сегодня уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

По информации источника, взрывы прогремели около часа-второго ночи 5 июля. После этого произошел масштабный пожар, а затем на место прибыли российские спецслужбы и ремонтные бригады.

Для того, чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания города Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).