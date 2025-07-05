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Взрывы вблизи Владивостока оставили без газа и воды вражескую 155-ю бригаду, - источники

Суббота 05 июля 2025 19:20
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Взрывы вблизи Владивостока оставили без газа и воды вражескую 155-ю бригаду, - источники Фото: взрывы прогремели около часа-второго ночи 5 июля (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач, Юлия Акимова

Сегодня в районе Владивостока взорвался российский магистральный газопровод, а также был уничтожен водопровод. Эти объекты обеспечивали 155-ю бригаду армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.

В частности, на Дальнем Востоке России в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток", который проходит вдоль побережья Японского моря.

Как сообщают источники в украинской разведке, газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов россиян, которые расположены вдоль побережья Японского моря. Речь идет об отдельных подразделениях 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Отмечается, что часть указанного газопровода была сдана в эксплуатацию в марте 2025 года.

Кроме того, путем подрыва сегодня уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

По информации источника, взрывы прогремели около часа-второго ночи 5 июля. После этого произошел масштабный пожар, а затем на место прибыли российские спецслужбы и ремонтные бригады.

Для того, чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания города Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).

Взрывы во Владивостоке

Напомним, 30 мая в российском Владивосток вблизи бухты "Десантная" прогремели два мощных взрыва.

Один в районе КПП, а второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части (речь о месте дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Данные взрывы были следствием успешной операции ГУР. Источники РБК-Украина рассказали, что в результате этой операции была поражена живая сила, военная техника и спецсредства врага.

Другие потери РФ

Также отметим, что на днях стало известно, что в Курской области был ликвидирован так называемый "герой России", заместитель главнокомандующего российского ВМС - Михаил Гудков.

Изначально об этом писали Telegram-каналы, а позже информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. Там заявили, что оккупанты погиб в ходе боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

Также паблики сообщали, что вместе с ним погиб и "его верный товарищ" - Нариман Шихалев.

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