Вибухи в Пензі: у Росії виведено з ладу ще два магістральні газогони, - джерела

Ілюстративне фото: у Росії виведено з ладу ще два магістральні газогони (t.me mchs_official)
Автор: Уляна Безпалько, Ірина Глухова

В російському місті Пенза серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел в українській розвідці, 8 вересня близько 4 години ранку в Желєзнодорожньому районі міста Пенза пролунали щонайменше чотири вибухи. 

У результаті зупинили роботу дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

Крім того, згідно з інформацією джерела, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення. 

Джерела уточнили, що уражений нафтопровід та газогін забезпечували діяльність військових об’єктів РФ, залучених у війні проти України. 

 За кілька годин після вибухів місцеві ЗМІ поширили повідомлення про нібито "планові навчання" на нафтогазових об’єктах за участю екстрених і спеціальних служб. 

Таким чином російська влада намагалася приховати реальні причини інциденту та закликала мешканців зберігати спокій і не реагувати на повідомлення про вибухи в соцмережах.

 

Фото від джерел

Атаки на Росію

Нагадаємо, 2 серпня після вибухів на території Волгоградської області вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна азія-Центр".

Він є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Крім того, Сили спеціальних операцій України вивели з ладу Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Операцію проводили у взаємодії з російськими партизанами.

А в ніч на 7 вересня Сили оборони також завдали ударів по об'єктах в Росії. Воїни атакували частину нафтопроводу "Стальной конь" та Ільський НПЗ.

