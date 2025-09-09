RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Взрывы в Пензе: в России выведены из строя еще два магистральных газопровода, - источники

Иллюстративное фото: в России выведены из строя еще два магистральных газопровода (t.me mchs_official)
Автор: Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

В российском городе Пенза серия взрывов вывела из строя единую систему магистральных нефтепроводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников в украинской разведке, 8 сентября около 4 часов утра в Железнодорожном районе города Пенза прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

В результате остановили работу две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, согласно информации источника, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.

Источники уточнили, что пораженные газопроводы обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в войне против Украины.

Через несколько часов после взрывов местные СМИ распространили сообщение о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах с участием экстренных и специальных служб.

Таким образом российские власти пытались скрыть реальные причины инцидента и призвали жителей сохранять спокойствие и не реагировать на сообщения о взрывах в соцсетях.

 

Фото от источников

 

Атаки на Россию

Напомним, 2 августа после взрывов на территории Волгоградской области вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр".

Он является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому" и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Кроме того, Силы специальных операций Украины вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Операцию проводили во взаимодействии с российскими партизанами.

А в ночь на 7 сентября Силы обороны также нанесли удары по объектам в России. Воины атаковали часть нефтепровода "Стальной конь" и Ильский НПЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУР