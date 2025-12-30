UA

Вибухи в Одесі на тлі оголошеної балістичної загрози

Ілюстративне фото: рятувальники ДСНС України (facebook DSNS)
Автор: Марина Балабан

В Одесі в ніч на 30 грудня лунають вибухи. У південних, північних та східних областях України оголошено загрозу балістичних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака та Повітряні сили ЗСУ.

"Місто під ворожою атакою! Перебувайте у безпечних місцях", - написав Сергій Лисак. 

Перед цим кореспондент РБК-Україна повідомляв про гучний вибух в Одесі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування ворогом балістики для південних, північних та східних регіонів України.

Актуальна мапа повітряних тривог зараз виглядає так:

 

Атаки на Одесу

Як повідомлялось, російські війська ввечері 27 грудня атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок удару виникло загоряння житлового будинку та пошкоджено будівлю ліцею. Розбиті понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники закрили отвори тимчасово плівкою.

До цього в ніч на 26 грудня місто зазнало дронової атаки, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа.

Крім того, 22 грудня росіяни також атакували Одесу дронами і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Після цього частина одного з районів залишилася без світла.

