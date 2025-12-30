Вибухи в Одесі на тлі оголошеної балістичної загрози

Атаки на Одесу

Як повідомлялось, російські війська ввечері 27 грудня атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок удару виникло загоряння житлового будинку та пошкоджено будівлю ліцею. Розбиті понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники закрили отвори тимчасово плівкою.

До цього в ніч на 26 грудня місто зазнало дронової атаки, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури і виникла пожежа.

Крім того, 22 грудня росіяни також атакували Одесу дронами і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Після цього частина одного з районів залишилася без світла.