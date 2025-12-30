RU

Взрывы в Одессе на фоне объявленной баллистической угрозы

Иллюстративное фото: спасатели ГСЧС Украины (facebook DSNS)
Автор: Марина Балабан

В Одессе в ночь на 30 декабря раздаются взрывы. В южных, северных и восточных областях Украины объявлена угроза баллистических ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и Воздушные силы ВСУ.

"Город под вражеской атакой! Находитесь в безопасных местах", - написал Сергей Лысак.

Перед этим корреспондент РБК-Украина сообщал о громком взрыве в Одессе.

Ранее Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе применения врагом баллистики для южных, северных и восточных регионов Украины.

Актуальная карта воздушных тревог сейчас выглядит так:

 

Атаки на Одессу

Как сообщалось, российские войска вечером 27 декабря атаковали ударными дронами Одессу. В результате удара возникло возгорание жилого дома и повреждено здание лицея. Разбиты более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики закрыли отверстия временно пленкой.

До этого в ночь на 26 декабря город подвергся дроновой атаке, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и возник пожар.

Кроме того, 22 декабря россияне также атаковали Одессу дронами и повредили объект критической инфраструктуры. После этого часть одного из районов осталась без света.

