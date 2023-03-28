Вибухи в Маріуполі: у міськраді пояснили важливість "цілі" та показали відео

"Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних наборів навколо Маріуполя. За його указами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами. Але покарання знайде кожного ворога", - розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані.

"Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена", - додав мер Маріуполя.