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Вибухи в Маріуполі: у міськраді пояснили важливість "цілі" та показали відео

Фото: нові подробиці вибухів у Маріуполі 27 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

"Начальник" міського управління "поліції" Михайло Москвін, автівку якого підірвали 27 березня в Маріуполі, відповідає за роботу фільтраційних таборів в окупованому місті. Наразі він перебуває в лікарні в важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних наборів навколо Маріуполя. За його указами тисячі мирних маріупольців опинилися за гратами. Але покарання знайде кожного ворога", - розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані.

"Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена", - додав мер Маріуполя.

Як повідомлялось, у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Ним виявився "начальник" міського управління поліції Михайло Москвін.

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Маріупольвибухи