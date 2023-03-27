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Ранкова "бавовна" у Маріуполі: вибухнула автівка одного з командирів окупантів

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Маріуполь, Понеділок 27 березня 2023 09:47
Ранкова "бавовна" у Маріуполі: вибухнула автівка одного з командирів окупантів Фото: внаслідок вибухів у Маріуполі було підірвано авто одного з командирів окупантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 27 березня, в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

В Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

"Маріупольський спротив завдав удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як повідомлялось, у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.

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Маріуполь вибухи
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