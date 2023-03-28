Взрывы в Мариуполе: в горсовете объяснили важность "цели" и показали видео

"Этот преступник ответственен за создание и функционирование фильтрационных наборов вокруг Мариуполя. По его указам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага", - рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас Москвин находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Каким бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена", - добавил мэр Мариуполя.