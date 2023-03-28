RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрывы в Мариуполе: в горсовете объяснили важность "цели" и показали видео

Фото: новые подробности взрывов в Мариуполе 27 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

"Начальник" городского управления "полиции" Михаил Москвин, автомобиль которого взорвали 27 марта в Мариуполе, отвечает за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Этот преступник ответственен за создание и функционирование фильтрационных наборов вокруг Мариуполя. По его указам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага", - рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас Москвин находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Каким бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена", - добавил мэр Мариуполя.

Как сообщалось, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. Им оказался "начальник" городского управления полиции Михаил Москвин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариупольвибухи