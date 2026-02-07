UA

У Бурштині та Вінниці пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами

Фото: РФ запустила крилаті ракети на Захід (ДСНМ Україна)
Автор: Маловічко Юлія

У Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області лунають вибухи на тлі ракетної загрози, також туди рухаються групи дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та Повітряні Сили.

У Бурштині на Івано-Франківщині було чутно звуки вибухів. Згодом це повторилося. Незадовго до атаки Повітряні сили писали про групу крилатих ракет курсом на Бурштин.

Зазначимо, що у Бурштині знаходиться ТЕС - саме вона могла бути ціллю росіян.

Щодо Вінниці, у місті теж пролунали вибухи. За повідомленням Повітряних сил - на місто летіла швидкісна ціль, а моніторингові канали писали, що це могли бути крилаті ракети "Циркон".

Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна своєю чергою повідомила в Telegram, що Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою ворога. 

Нагадаємо. нещодавно повідомлялось про влучання в обʼєкт критичної інфраструктури на Вінничині. Тоді обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що неповнолітня агентка РФ готувала обстріл Бурштинської ТЕС - її арештували правоохоронці.

Зазначимо, що 6 та 7 лютого росіяни атакують, зокрема, західні регіони. Повідомлялось про обстріли на Волині, де "Шахеди" весь день тероризували райони області.

ВінницяІвано-Франківська областьВибухВійна в Україні