Вибухи лунали у Сумах, Дніпрі та на Запоріжжі: РФ запустила декілька груп ракет по Україні

Четвер 21 серпня 2025 05:38
Вибухи лунали у Сумах, Дніпрі та на Запоріжжі: РФ запустила декілька груп ракет по Україні Ілюстративне фото: РФ запустила декілька груп ракет по Україні 21 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на четвер, 21 серпня, запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Вибухи лунали як у північних, так і центральних областях.

РБК-Україна розповідає, де наразі є загроза ракетного удару.

Суми

За даними Повітряних сил, крилаті ракети було зафіксовано над територією Сумської області. Вони рухались туди з Полтавщини.

Близько 05:16 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Сумах. Однак наразі офіційно про наслідки не повідомлялось.

Дніпро

Також крилаті ракети атакували сьогодні Дніпро. Зокрема, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку міста близько 05:12. Майже відразу повідомлялось про вибухи у місті.

Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу крилатих ракет для його області декілька разів. Однак спочатку ракети рухались у напрямку інших областей.

А вже о 05:27 у Запорізькій області пролунали вибухи. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Оновлено о 05:50

Федоров повідомив, що ворог атакував Запоріжжя. Наразі наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

"В області триває повітряна тривога. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників регіональних органів влади.

Масована атака у ніч на 21 серпня

Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

