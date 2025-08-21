Вибухи лунали у Сумах, Дніпрі та на Запоріжжі: РФ запустила декілька груп ракет по Україні
Російська армія у ніч на четвер, 21 серпня, запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Вибухи лунали як у північних, так і центральних областях.
РБК-Україна розповідає, де наразі є загроза ракетного удару.
Суми
За даними Повітряних сил, крилаті ракети було зафіксовано над територією Сумської області. Вони рухались туди з Полтавщини.
Близько 05:16 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Сумах. Однак наразі офіційно про наслідки не повідомлялось.
Дніпро
Також крилаті ракети атакували сьогодні Дніпро. Зокрема, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку міста близько 05:12. Майже відразу повідомлялось про вибухи у місті.
Запоріжжя
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про загрозу крилатих ракет для його області декілька разів. Однак спочатку ракети рухались у напрямку інших областей.
А вже о 05:27 у Запорізькій області пролунали вибухи. Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Оновлено о 05:50
Федоров повідомив, що ворог атакував Запоріжжя. Наразі наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
"В області триває повітряна тривога. Залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.
При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників регіональних органів влади.
Масована атака у ніч на 21 серпня
Цієї ночі Російська Федерація завдала по Україні масованої комбінованої атаки. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.
