Взрывы раздавались в Сумах, Днепре и в Запорожье: РФ запустила несколько групп ракет по Украине

Российская армия в ночь на четверг, 21 августа, запустила по территории Украины несколько групп крылатых ракет. Взрывы раздавались как в северных, так и центральных областях.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас есть угроза ракетного удара.

Сумы

По данным Воздушных сил, крылатые ракеты были зафиксированы над территорией Сумской области. Они двигались туда из Полтавской области.

Около 05:16 местные СМИ сообщили о взрывах в Сумах. Однако пока официально о последствиях не сообщалось.

Днепр

Также крылатые ракеты атаковали сегодня Днепр. В частности, Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении города около 05:12. Почти сразу сообщалось о взрывах в городе.

Запорожье

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал об угрозе крылатых ракет для его области несколько раз. Однако сначала ракеты двигались в направлении других областей.

А уже в 05:27 в Запорожской области прогремели взрывы. Пока информации о пострадавших не поступало.

Обновлено в 05:50

Федоров сообщил, что враг атаковал Запорожье. Сейчас последствия устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

"В области продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в безопасных местах", - написал он.