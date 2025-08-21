Крилаті ракети, "Кинджали" і не тільки: головне про масовану атаку РФ по Україні цієї ночі
Російська армія масовано атакувала Україну 21 серпня. Ворог застосував "Шахеди", крилаті ракети, а також "Кинджали". У багатьох регіонах ППО працювала по ворожих цілях.
Все що відомо про комбіновану атаку на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
Чим атакував ворог
За повідомленнями Повітряних сил, для удару по Україні ворог застосував:
- "Шахеди"
- аеробалістичні ракети "Кинджал"
Також повідомлялось про крилаті ракети з акваторії Чорного моря та з бортів стратегічної авіації РФ.
"Шахеди"
Ще з вечора середи, 20 серпня, російські окупанти запустили групи ударних дронів по типу "Шахед" з різних напрямків. Попередньо, основною ціллю ворога був Київ. Однак згодом Повітряні сили уточнили, що російські дрони рухаються у різних напрямках.
Близько опівночі повідомлялось про вибухи та роботу ППО у Києві. Наразі про наслідки чи постраждалих - не відомо. Також місцеві ЗМІ писали про вибухи у Чернігові.
Станом на 03:30 21 серпня, "Шахеди" фіксуються:
- Нова група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину.
- Група "шахедів" на Київщині, курсом на Житомирщину та Вінниччину.
- БпЛА на півночі та півдні Вінниччині, в західному напрямку.
- Група ворожих БпЛА на Черкащині, курсом на захід.
- Група ворожих БпЛА на півночі Житомирщини, в західному напрямку.
- Група ворожих БпЛА на Рівенщині, в північно-західному напрямку.
- Група "шахедів" на Хмельниччині, в західному напрямку.
Ракети "Кинджал"
Близько 03:00 росіяни підняли у повітря декілька бортів Міг-31К. Майже відразу повідомлялось про пуски ракет "Кинджал". За даними Повітряних сил, вони рухались у напрямку Рівненської області.
Згодом кореспондент РБК-Україна підтвердив, що на Рівненщині пролунали вибухи.
Крилаті ракети
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 03:06 повідомив про загрозу крилатих ракет для його регіону та всіх, де оголошено сигнал тривоги.
Водночас, моніторингові Telegram-канали почали повідомляти про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. А згодом Повітряні сили попередили про ракети на Херсонщині, які мають північно-західний курс.
Під атакою західні регіони
Цього разу основою ціллю російської армії виявились західні області України. Вибухи лунали не лише у Рівненській області, а у Львові та Луцьку.
Зокрема, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті було чути три вибухи.
"У Львові було чути вибухи. Можливо це була робота ППО. З’ясовуємо деталі.
У напрямку Львова летять ще два "Шахеди", - написав він.
Окрім того, у мережі повідомлялось про вибухи у Мукачево, що на Закарпатті. Однак офіційно такої інформації не надходило.
При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників регіональних органів влади.