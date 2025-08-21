ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Крилаті ракети, "Кинджали" і не тільки: головне про масовану атаку РФ по Україні цієї ночі

Четвер 21 серпня 2025 03:26
UA EN RU
Крилаті ракети, "Кинджали" і не тільки: головне про масовану атаку РФ по Україні цієї ночі Ілюстративне фото: РФ 21 серпня масовано атакує Україну ракетами та дронами (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія масовано атакувала Україну 21 серпня. Ворог застосував "Шахеди", крилаті ракети, а також "Кинджали". У багатьох регіонах ППО працювала по ворожих цілях.

Все що відомо про комбіновану атаку на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим атакував ворог

За повідомленнями Повітряних сил, для удару по Україні ворог застосував:

  • "Шахеди"
  • аеробалістичні ракети "Кинджал"

Також повідомлялось про крилаті ракети з акваторії Чорного моря та з бортів стратегічної авіації РФ.
Крилаті ракети, &quot;Кинджали&quot; і не тільки: головне про масовану атаку РФ по Україні цієї ночі

"Шахеди"

Ще з вечора середи, 20 серпня, російські окупанти запустили групи ударних дронів по типу "Шахед" з різних напрямків. Попередньо, основною ціллю ворога був Київ. Однак згодом Повітряні сили уточнили, що російські дрони рухаються у різних напрямках.

Близько опівночі повідомлялось про вибухи та роботу ППО у Києві. Наразі про наслідки чи постраждалих - не відомо. Також місцеві ЗМІ писали про вибухи у Чернігові.

Станом на 03:30 21 серпня, "Шахеди" фіксуються:

  • Нова група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курс південно-західний.
  • Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курсом на Київщину.
  • Група "шахедів" на Київщині, курсом на Житомирщину та Вінниччину.
  • БпЛА на півночі та півдні Вінниччині, в західному напрямку.
  • Група ворожих БпЛА на Черкащині, курсом на захід.
  • Група ворожих БпЛА на півночі Житомирщини, в західному напрямку.
  • Група ворожих БпЛА на Рівенщині, в північно-західному напрямку.
  • Група "шахедів" на Хмельниччині, в західному напрямку.

Ракети "Кинджал"

Близько 03:00 росіяни підняли у повітря декілька бортів Міг-31К. Майже відразу повідомлялось про пуски ракет "Кинджал". За даними Повітряних сил, вони рухались у напрямку Рівненської області.

Згодом кореспондент РБК-Україна підтвердив, що на Рівненщині пролунали вибухи.

Крилаті ракети

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 03:06 повідомив про загрозу крилатих ракет для його регіону та всіх, де оголошено сигнал тривоги.

Водночас, моніторингові Telegram-канали почали повідомляти про пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. А згодом Повітряні сили попередили про ракети на Херсонщині, які мають північно-західний курс.

Під атакою західні регіони

Цього разу основою ціллю російської армії виявились західні області України. Вибухи лунали не лише у Рівненській області, а у Львові та Луцьку.

Зокрема, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті було чути три вибухи.

"У Львові було чути вибухи. Можливо це була робота ППО. З’ясовуємо деталі.
У напрямку Львова летять ще два "Шахеди", - написав він.

Окрім того, у мережі повідомлялось про вибухи у Мукачево, що на Закарпатті. Однак офіційно такої інформації не надходило.

При підготовці матеріалу використовувалась інформація з соцмереж Повітряних сил та представників регіональних органів влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"