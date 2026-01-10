ua en ru
Взрывы в Кривом Роге раздаются из-за массированной атаки "Шахедов"

Украина, Суббота 10 января 2026 00:06
Взрывы в Кривом Роге раздаются из-за массированной атаки "Шахедов" Фото: враг снова атакует Кривой Рог (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне снова обстреливают Кривой Рог - почти в полночь в городе прогремели взрывы из-за массированной атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Взрывы. Опять массированная шахедная атака. Берегите себя и своих близких", - сообщил мэр.

В половине двенадцатого ночи Воздушные Силы сообщали о направлении большой группы российских ударных беспилотников в сторону города.

"Большая группа беспилотников в направлении Кривого Рога", - сообщили в ВС.

Следует отметить, что 7 и 8 января враг атаковал Кривой Рог - это был самый сильный обстрел города за весь период полномасштабной войны. В течение дня и вечера в Кривом Роге прозвучали десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более 10 часов.

7 января сообщалось, что в Кривом Роге в результате атаки РФ восемь человек пострадали, среди них несколько раненых были в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало также что из-за атаки врага на областной центр горняки на одной из шахт остались заблокированы под землей, поскольку в Кривом Роге на нескольких шахтах пропал свет. Работники ГСЧС помогли шахтерам выбраться наверх, операция длилась более шести часов.

Отметим, что накануне россияне осуществили массированную атаку на Украину и Киев, о чем предупреждал президент Владимир Зеленский. Враг применил дроны, баллистику, крылатые ракеты и не только.

В столице в результате обстрелов 9 января - четверо погибших и 25 пострадавших. Под удар попало посольство Катара.

Взрывы 9 января также раздавались на Львовщине - там оккупанты ударили "Орешником".

