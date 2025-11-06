UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Вибухи в Криму: після прольоту дронів спалахнула нафтобаза в Сімферополі, - ЗМІ

Фото: імовірно, горить "Кримнафтозбут" у Сімферополі (facebook.com/mchscrimea)
Автор: Маловічко Юлія

В окупованому Криму, в Сімферополі, близько 02.30 ночі почалася пожежа на нафтобазі. Імовірно, йдеться про "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-пабліки в РФ.

"Горіти після почало близько 02.30. Про це повідомляли наші підписники із Сімферопольського району. Перед цим пролітали дрони", - ідеться в повідомленні пабліка "Кримський вітер".

Підписники каналу припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут".

Вибухи, які чули на ПБК

Зазначимо, перед цим цей самий Telegram-канал повідомляв про вибухи, які "було чутно навіть на Південному березі Криму".

"Щось горить у Гвардійському і в районі ГРЕС у Сімферопол", - написали після другої ночі в пабліку.

Повідомлялося також про чотири прильоти в Гвардійському, після чого здійнявся дим.

 

Нещодавні удари по Криму

Нагадаємо, 29 жовтня в різних куточках окупованого Криму пролунали вибухи та розпочалися пожежі - під ударом була щонайменше одна нафтобаза та ймовірно, військовий об'єкт.

17 жовтня в окупованому Криму з самого ранку горіла нафтобаза в Гвардійському. Супутники зафіксували, що на об'єкті два осередки пожежі.

Того ж дня, ближче до вечора, Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що вразили одразу дві нафтобази в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТАКримВибух