Взрывы в Крыму: после пролета дронов вспыхнула нефтебаза в Симферополе, - СМИ

Фото: предположительно, горит "Крымнефтесбыт" в Симферополе (facebook.com/mchscrimea)
Автор: Маловичко Юлия

В оккупированном Крыму, в Симферополе, около 02.30 ночи начался пожар на нефтебазе. Предположительно, речь идет о "Крымнефтесбыт" в районе поселка Битумное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-паблики в РФ.

"Гореть после начало около 02.30. Об этом сообщали наши подписчики из Симферопольского района. Перед этим пролетали дроны",  - говорится в сообщении паблика "Крымский ветер".

Подписчики канала предполагают, что горит нефтебаза "Крымнефтесбыт".

Взрывы, которые слышали на ЮБК

Отметим, перед этим этот же Telegram-канал сообщал о взрывах, которые "было слышно даже на Южном берегу Крыма".

"Что-то горит в Гвардейском и в районе ГРЭС в Симферополе", - написали после двух ночи в паблике.

Сообщалось также о четырех прилетах в Гвардейском, после чего поднялся дым.

 

Недавние удары по Крыму

Напомним, 29 октября в разных уголках оккупированного Крыма прозвучали взрывы и начались пожары - под ударом была как минимум одна нефтебаза и вероятно, военный объект.

17 октября в оккупированным Крыму с самого утра горела нефтебаза в Гвардейском. Спутники зафиксировали, что на объекте два очага пожара.

В тот же день, ближе к вечеру, Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что поразили сразу две нефтебазы в Крыму.

