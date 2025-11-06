Взрывы в Крыму: после пролета дронов вспыхнула нефтебаза в Симферополе, - СМИ

"Гореть после начало около 02.30. Об этом сообщали наши подписчики из Симферопольского района. Перед этим пролетали дроны", - говорится в сообщении паблика "Крымский ветер".

Подписчики канала предполагают, что горит нефтебаза "Крымнефтесбыт".

Взрывы, которые слышали на ЮБК

Отметим, перед этим этот же Telegram-канал сообщал о взрывах, которые "было слышно даже на Южном берегу Крыма".

"Что-то горит в Гвардейском и в районе ГРЭС в Симферополе", - написали после двух ночи в паблике.

Сообщалось также о четырех прилетах в Гвардейском, после чего поднялся дым.