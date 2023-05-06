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Вибухи в Криму. Окупанти заявили про нібито перехоплення балістичної ракети "Грім-2"

Новость на русском →
Крим, Субота 06 травня 2023 17:09
Вибухи в Криму. Окупанти заявили про нібито перехоплення балістичної ракети "Грім-2" Фото: окупанти назвали причину вибуху в Криму (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Росіянам в окупованому Криму сьогодні примарилось знищення балістичної ракети з нібито українського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного "глави" Криму Сергія Аксьонова.

Зазначимо, в другій половині дня в окупованому Севастополі чули вибух.

"Над Кримом силами ППО збито балістичну ракету, запущену українським ОТРК "Грім-2". Руйнувань і постраждалих немає", - заявив після цього Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що ОТРК "Грім-2" не перебуває на озброєнні Збройних сил України. Також за час війни не було жодного офіційного повідомлення про застосування цього комплексу українськими силами.

Однак, на сьогодні відомо, що ОТРК "Грім-2" перебуває у стадії розробки з 2013 року. А на параді у 2018 році був продемонстрований один зі зразків комплексу. Згідно з відкритими даними, ракета ОТРК "Грім-2" здатна влучати у цілі на відстані від 280 км до 500 км.

Нагадаємо, вибухи у Севастополі не єдині, які сьогодні чули в окупованому Криму. Вранці була інформація про вибухи Красногвардійському районі, а місцеві жителі повідомляли про дим.

Крім того, після вибухів в Криму окупаційна влада тимчасово закривала рух через так званий Керченський міст.

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