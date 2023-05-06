Взрывы в Крыму. Оккупанты заявили о якобы перехвате баллистической ракеты "Гром-2"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Отметим, что во второй половине дня в оккупированном Севастополе слышали взрыв.

"Над Крымом силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Разрушений и пострадавших нет", - заявил после этого Аксенов в своем Telegram-канале.

Отметим, что ОТРК "Гром-2" не находится на вооружении Вооруженных сил Украины. Также за время войны не было ни одного официального уведомления о применении этого комплекса украинскими силами.

Однако, на сегодня известно, что ОТРК "Гром-2" находится в стадии разработки с 2013 года. А на параде в 2018 году был продемонстрирован один из образцов комплекса. Согласно открытым данным, ракета ОТРК "Гром-2" способна попадать в цели на расстоянии от 280 км до 500 км.