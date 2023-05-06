Взрывы в Крыму. Оккупанты заявили о якобы перехвате баллистической ракеты "Гром-2"
Россиянам в оккупированном Крыму сегодня привиделось уничтожение баллистической ракеты из якобы украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного "главы" Крыма Сергея Аксенова.
Отметим, что во второй половине дня в оккупированном Севастополе слышали взрыв.
"Над Крымом силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2". Разрушений и пострадавших нет", - заявил после этого Аксенов в своем Telegram-канале.
Отметим, что ОТРК "Гром-2" не находится на вооружении Вооруженных сил Украины. Также за время войны не было ни одного официального уведомления о применении этого комплекса украинскими силами.
Однако, на сегодня известно, что ОТРК "Гром-2" находится в стадии разработки с 2013 года. А на параде в 2018 году был продемонстрирован один из образцов комплекса. Согласно открытым данным, ракета ОТРК "Гром-2" способна попадать в цели на расстоянии от 280 км до 500 км.
Напомним, взрывы в Севастополе не единственные, которые сегодня слышали в оккупированном Крыму. Утром была информация о взрывах в Красногвардейском районе, а местные жители сообщали о дыме.
Кроме того, после взрывов в Крыму оккупационные власти временно закрывали движение через так называемый Керченский мост.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.