ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів

Новость на русском →
Субота 06 травня 2023 09:26
Росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів Фото: росіяни закрили Кримський міст через загрозу ударів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти призупинили рух Кримським мостом. Цивільним заявляють про загрозу ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як стверджуються цивільні, рух Кримським мостом тимчасово призупинено через ризик ракетних ударів. Усіх розвертають назад.

Водночас за словами так званого "міністра транспорту Криму" Миколи Лукашенка, рух призупинено нібито з технічних причин.

"Рух Кримським мостом призупинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Поромна переправа працює у звичайному режимі", - стверджує так званий "міністр".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 6 травня, в Криму пролунали декілька вибухів, після цього місцеві жителі помітили дим. Через деякий час окупаційна "влада" заявила про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Крым
NEWS
Понад півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати РФ
Понад півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати РФ
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою