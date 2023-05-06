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У Криму зранку пролунали вибухи

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Крим, Субота 06 травня 2023 08:35
У Криму зранку пролунали вибухи Фото ілюстративне: у Криму 6 травня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Криму зранку 6 травня пролунали декілька вибухів. Після цього місцеві жителі помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи чули жителі Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього місцеві почали публікувати кадри, на яких помітний дим.

"О 8:05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Красногвардійську була дуже сильний хлопок", - пишуть місцеві.

Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму спрацювала ППО.

У Криму зранку пролунали вибухи

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Криму повідомляли про вибухи. Окупанти заявили про "роботу ППО".

Як повідомлялося, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

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