У Криму зранку пролунали вибухи

В окупованому Криму зранку 6 травня пролунали декілька вибухів. Після цього місцеві жителі помітили дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи чули жителі Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього місцеві почали публікувати кадри, на яких помітний дим. "О 8:05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Красногвардійську була дуже сильний хлопок", - пишуть місцеві. Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму спрацювала ППО.