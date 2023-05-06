У Криму зранку пролунали вибухи
В окупованому Криму зранку 6 травня пролунали декілька вибухів. Після цього місцеві жителі помітили дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи чули жителі Красногвардійському районі окупованого півострова. Після цього місцеві почали публікувати кадри, на яких помітний дим.
"О 8:05 добрий пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійськ. У Красногвардійську була дуже сильний хлопок", - пишуть місцеві.
Пізніше окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі Криму спрацювала ППО.
Нагадаємо, ввечері 3 травня у Криму повідомляли про вибухи. Окупанти заявили про "роботу ППО".
Як повідомлялося, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.
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