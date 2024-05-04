Вибухи у Харкові: місто атакують дрони

У Харкові вночі 4 травня пролунало кілька вибухів. Повітряні сили повідомляли про атаку дронів на місто та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram-канали мера Харкова Ігоря Терехова та бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.