У Харкові "приліт" у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами
Російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був "приліт" у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.
Був "приліт" у Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок. За інформацією поліції, горить двоповерховий будинок.
"Щодо постраждалих - інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами", - повідомив мер Ігор Терехов.
За словами міського голови, під ударом був приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків. На місці удару розпочалася пошуково-рятувальна операція, під завалами знаходяться люди.
Станом на 14:25 відомо про одного постраждалого (78-річний чоловік), у нього гостра реакція на стрес.
Оновлено о 14:43. Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинула жінка.
Ситуація у Харкові та області
Нагадаємо, що Харківська область майже повністю була звільнена від російських окупантів восени 2022 року. Проте прикордонні населені пункти майже щоденно обстрілюють російськими окупантами.
Зокрема, на Харків окупанти скидають бомби, зенітні ракети С-300, атакують місто дронами. Так, наприклад, вчора, 2 травня, росіяни вдарили КАБами по Дергачах Харківської області. Постраждав пенсіонер та шестеро дітей.
Українські військові також повідомляють, що у Росії є план захоплення Харкова та Сум. Проте залишається невідомим, чи зможуть загарбники його здійснити. Українська розвідка вважає, що окупанти не зможуть захопити великі міста.
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