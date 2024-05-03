У Харкові "приліт" у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами

Російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був "приліт" у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу. Був "приліт" у Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок. За інформацією поліції, горить двоповерховий будинок. "Щодо постраждалих - інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами", - повідомив мер Ігор Терехов. За словами міського голови, під ударом був приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків. На місці удару розпочалася пошуково-рятувальна операція, під завалами знаходяться люди. Станом на 14:25 відомо про одного постраждалого (78-річний чоловік), у нього гостра реакція на стрес. Оновлено о 14:43. Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинула жінка.