Взрывы в Харькове: город атакуют дроны
В Харькове ночью 4 мая прозвучало несколько взрывов. Воздушные силы сообщали об атаке дронов на город и область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова и бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.
Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об взрывах.
"Город под вражеским ударом. Будьте осторожны" , - сообщил мэр города.
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил об вражеских беспилотнитках в городе.
"Вражеские дроны в районе города Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено", - сообщил генерал
Обновлено 00:59: в Харькове прогремел еще один взрыв. Воздушные Силы сообщили об движении шахедов.
В данный момент в городе и области объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Атаки россиян по Харькову
Напомним, что 3 мая россияне ударили по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации оккупанты сбросили управляемую авиабомбу. Погибла женщина, есть пострадавшие.
Также в конце апреля россияне атаковали Киевский район Харькова. Известно об одном погибшем и 10 пострадавших.
Днем ранее, российские войска запустили по городу управляемые авиационные бомбы. Жители слышали взрывы, есть раненые.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.