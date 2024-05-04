Взрывы в Харькове: город атакуют дроны

В Харькове ночью 4 мая прозвучало несколько взрывов. Воздушные силы сообщали об атаке дронов на город и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова и бригадного генерала юстиции Сергея Мельника.