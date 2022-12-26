Вибухи на аеродромі в Енгельсі в РФ: у мережі пишуть про загиблих, влада спростовує евакуацію

Так чиновник відреагував на інформацію, що розповсюджується в пресі та мережі, про нібито оголошену евакуацію з Енгельса, назвавши такі відомості "нахабною брехнею". Також він налякав кримінальною відповідальністю "за поширення свідомо неправдивої інформації".

За його словами, у житлових кварталах міста жодних надзвичайних подій не сталося, і "жодної загрози для мешканців абсолютно немає", і об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

Що стосується ситуації з вибухами на самому аеродромі, де розташована стратегічна авіація - бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, то чиновник не став розкривати дані про наслідки, розповіді, що на об'єкті триває перевірка.

"Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - розповів Бусаргін.

Раніше цієї ночі в мережі були поширені відеоролики про два вибухи на російській військовій авіабазі в Енгельсі. Російське інформаційне агентство Baza писало з посиланням на місцевих жителів, що вили сирени повітряної тривоги та чути вибух.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що при атаці на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, і ще 4 отримали поранення. Крім того, повідомляється, що були пошкоджені літаки.

Сам аеродром в Енгельсі розташований за сотні кілометрів від кордону з Україною. Росія для завдання масованих ракетних ударів використовує, зокрема, стратегічну авіацію з цього об'єкта.