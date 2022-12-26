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Взрывы на аэродроме в Энгельсе в РФ: в сети пишут о погибших, власти опровергают эвакуацию

Фото: в российском Энгельсе на стратегическом аэродроме прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

После взрывов на стратегическом аэродроме в Энгельсе в Российской Федерации, что прозвучали в ночь на 26 декабря, местные власти высказались о происшествии и опровергли слухи в прессе относительно эвакуации из города. Тем временем в сети пишут о погибших на аэродроме и о поврежденных самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram губернатора Саратовской области Саратовской области Романа Бусаргина.

Так чиновник отреагировал на распространяемую в прессе и сети информацию о якобы объявленной эвакуации из Энгельса, назвав такие ведомости "наглой ложью". Также он припугнул уголовной ответственностью "за распространение заведомо ложной информации".

По его словам, в жилых кварталах города никаких чрезвычайных происшествий не произошло, и "никакой угрозы для жителей абсолютно нет", и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Что касается ситуации со взрывами на самом аэродроме, где расположена стратегическая авиация - бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, - то чиновник не стал раскрывать данные о последствиях, рассказа, что на объекте продолжается проверка.

"Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры", - рассказал Бусаргин.

Ранее этой ночью в сети были распространены видеоролики о двух взрывах на российской военной авиабазе в Энгельсе. Российское информационное агентство Baza писало со ссылкой на местных жителей, что выли сирены воздушной тревоги и был слышен взрыв.

Тем временем российские Телеграм-каналы пишут, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, и еще 4 получили ранения. Кроме того сообщается, что были повреждены самолеты.

Сам аэродром в Энгельсе расположен в сотнях километров от границы с Украиной. Россия для нанесения массированных ракетных ударов использует, в том числе, стратегическую авиацию с этого объекта.

Напомним, 25 декабря в российском Курске произошли взрывы в районе аэродрома "Халино".

Ранее, 5 декабря, взрывы произошли на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилеве". Вследствие взрывов на аэродроме "Энгельс" поврежден как минимум один стратегический бомбардировщик Ту-95. После инцидента россияне решили переместить часть авиации на другие аэродромы.

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