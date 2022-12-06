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Літак гасили пожежники: з'явилися нові знімки наслідків удару по аеродрому "Енгельс"

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Вівторок 06 грудня 2022 13:52
Літак гасили пожежники: з'явилися нові знімки наслідків удару по аеродрому "Енгельс" Фото: російські бомбардувальники на стратегічному аеродромі "Енгельс" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

З'явилися нові супутникові знімки наслідків удару по стратегічному аеродрому "Енгельс" у Росії. Судячи з фото, щонайменше один літак отримав пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на європейську службу " Радіо Свобода Європа ".

Згідно з знімками, отриманими від сервісу Planet, внаслідок інциденту на аеродромі в Саратовській області пошкоджено щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95.

При цьому на фото помічено сліди піни, яка використовується для гасіння пожеж. Також кадри зафіксували на знімку кілька пожежних машин.

Фото: порівняння знімків за 4 та 6 грудня (rferl)

Нагадаємо, про атаку безпілотників на аеродроми вчора повідомили у Міноборони РФ. Там звинуватили в інциденті Україну. При цьому, як наголосив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, підтвердити чи спростувати причетність України до вибухів на аеродромах РФ 5 грудня поки що неможливо .

Тим часом, видання NYT з посиланням на джерела повідомило, що безпілотники, які атакували аеродроми Росії вранці 5 грудня, були запущені з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу.

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