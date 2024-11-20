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Вибух та густий дим. У Бєлгородській області уражено командний пункт, - ГУР

Середа 20 листопада 2024 09:59
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Вибух та густий дим. У Бєлгородській області уражено командний пункт, - ГУР Ілюстративне зображення (скриншот)
Автор: Сергій Пишкін

У місті Губкін Бєлгородської області Російської Федерації (РФ) уражено командний пункт угруповання військ "Север". Очевидці спостерігали густий чорний дим після удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР).

"У місті Губкін Бєлгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ "Север" російської окупаційної армії. Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів", - пише ГУР.

Вибухи на території Росії

Сполучені Штати Америки (США) офіційно дозволили Україні застосовувати американське озброєння для ударів по цілях на території Росії. Цю інформацію підтвердив представник Державного департаменту США, який займається питаннями Західної півкулі.

У ніч проти 19 листопада в Брянській області Росії був атакований склад боєприпасів. В результаті обстрілу зафіксували 12 вторинних вибухів і детонацію боєзарядів.

Також вчора росіян жалілись на атаки безпілотників у кількох регіонах країни.

У тому ж числі було уражено 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Новгородській області.

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