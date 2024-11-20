Взрыв и густой дым. В Белгородской области поражен командный пункт, - ГУР

В городе Губкин Белгородской области Российской Федерации (РФ) поражен командный пункт группировки войск "Север". Очевидцы наблюдали густой черный дым после удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР).

"В городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск «Север» российской оккупационной армии. Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов", - пишет ГУР.

Взрывы на территории России

Соединенные Штаты Америки (США) официально разрешили Украине применять американское вооружение для ударов по целям на территории России. Эту информацию подтвердил представитель Государственного департамента США, который занимается вопросами Западного полушария.

В ночь на 19 ноября в Брянской области России был атакован склад боеприпасов. В результате обстрела зафиксировали 12 вторичных взрывов и детонацию боезарядов.

Также вчера россиян жаловались на атаки беспилотников в нескольких регионах страны.

В том же числе был поражен 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Новгородской области.