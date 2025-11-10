Вибух смертності в армії РФ: ГУР дізнався, чому загинули понад 600 військових

"Впродовж 2024–2025 років внаслідок службової недбалості, передозування алкоголем і наркотиками, бійок та антисанітарії загинули понад 600 військовослужбовців центрального військового округу рф - одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії" , - зазначили в ГУР.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у 2024 році щонайменше 71 військовослужбовець скоїв самогубство, а за перше півріччя 2025 року таких випадків вже 86.

Низька якість харчування призвела до смерті 32 осіб від харчових отруєнь.

Крім того, наркотики стають серйозною загрозою: за неповний 2025 рік зафіксовано 112 випадків смертей від наркотичного отруєння, майже наздоганяючи показник 2024 року (143 випадки).

ГУР зазначає, що зростання самогубств, злочинності та зловживання наркотиками серед військових РФ свідчить про глибоку деморалізацію окупаційного контингенту.