Взрыв смертности в армии РФ: ГУР узнал, почему погибли более 600 военных

"В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих центрального военного округа рф - одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии", - отметили в ГУР.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года таких случаев уже 86.

Низкое качество питания привело к смерти 32 человек от пищевых отравлений.

Кроме того, наркотики становятся серьезной угрозой: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, почти догоняя показатель 2024 года (143 случая).

ГУР отмечает, что рост самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ свидетельствует о глубокой деморализации оккупационного контингента.