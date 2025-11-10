Взрыв смертности в армии РФ: ГУР узнал, почему погибли более 600 военных

В центральном военном округе РФ в 2024-2025 годах из-за служебной халатности, антисанитарных условий, передозировки алкоголем и наркотиками погибло более 600 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих центрального военного округа рф - одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии", - отметили в ГУР.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2024 году по меньшей мере 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года таких случаев уже 86.
Низкое качество питания привело к смерти 32 человек от пищевых отравлений.
Кроме того, наркотики становятся серьезной угрозой: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, почти догоняя показатель 2024 года (143 случая).
ГУР отмечает, что рост самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ свидетельствует о глубокой деморализации оккупационного контингента.
Напомним, что в последнем перехвате ГУР МО Украины оккупантов в Донецкой области стало известно, что командир россиян приказывает расстреливать подчиненных, которые хотят отступить со своих позиций.
Также бойцы ГУР публиковали разговор россиян, на котором родственница одного из оккупантов рассказала, что на войне против Украины из 25 военных РФ в живых остались только двое.
Кроме того, сообщалось, что в армии РФ создали "полевые суды", которые наказывают дезертиров пытками и заставляют до смерти драться друг с другом.