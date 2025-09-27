Дезертирів в армії РФ карають тортурами або змушують битися до смерті, - АТЕШ

В армії РФ створили "польові суди", які карають дезертирів тортурами та заставляють до смерті битися один з одним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" у штабі 104-ї десантно-штурмової дивізії, що воює на півдні України, повідомили, що командування створило мобільні групи для пошуку тих, хто намагається залишити позиції.

Ці підрозділи діють не лише на передовій, а й по всьому Криму. Відомо, що вони навіть відбирають затриманих у військової поліції, щоб покарати за дезертирство власними методами.

Жорстокі "польові суди"

Солдати, яких ловлять під час спроби втечі, потрапляють під так звані "польові суди". Покарання відзначаються особливою жорстокістю. Військових змушують битися один з одним до смерті, прив’язують до машин і возять перед строєм або ж кидають у ями без води та їжі.

Найбільше випадків таких розправ зафіксовано в 328-му десантно-штурмовому полку, що діє на Херсонському напрямку.

Таким чином окупаційне командування намагається стримати масове дезертирство та втечі з передової. В основі цих дій - тортури, приниження та показова жорстокість.