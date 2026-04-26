Вибух на шосе в Колумбії призвів до десятків жертв та поранених

У Колумбії стався потужний вибух на Панамериканському шосе, внаслідок якого загинули щонайменше 14 людей. Трагедія стала частиною масштабної хвилі терористичних атак у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та допис губернатора департаменту Каука Октавіо Гусмана в X .

Наслідки вибуху на трасі

Трагедія сталася в секторі Ель-Тунель міста Кахібіо. Вибуховий пристрій здетонував безпосередньо на жвавій ділянці дороги.

За даними місцевої влади, серед загиблих та 38 поранених є діти. Вибух був такої сили, що посеред шосе утворився глибокий кратер, а навколо залишилися понівечені автомобілі та автобуси.

"На Панамериканському шосе було здетоновано вибуховий пристрій у результаті невибіркового нападу на цивільне населення. Ми зіткнулися з ескалацією тероризму, яка вимагає негайного реагування", - заявив губернатор Кауки Гусман.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como… pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Хвиля атак по всій країні

Військове керівництво Колумбії повідомило, що цей підрив не був поодиноким випадком. За останні два дні в департаментах Каука та Вальє-дель-Каука зафіксували 26 терористичних актів.

Напади відбулися в містах Ель-Тамбо, Калото, Попаян, Міранда та інших населених пунктах.

Президент Колумбії Густаво Петро назвав відповідальних за злочини "фашистами та наркоторговцями", закликавши до максимального переслідування угруповання на міжнародному рівні.

Хто стоїть за нападами

Влада Колумбії офіційно звинуватила у вибухах дисидентські угруповання колишньої організації ФАРК (Революційні збройні сили Колумбії). Зокрема, мова йде про бойовиків під керівництвом Нестора Вери Фернандеса, відомого як "Іван Мордіско".

Попри мирну угоду 2016 року, окремі загони відмовилися скласти зброю і продовжують повстанську діяльність, фінансуючи її через наркотрафік.

Силовики вважають, що нинішня ескалація є реакцією бойовиків на постійний тиск з боку урядових військ.