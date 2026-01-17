ua en ru
США попередили авіакомпанії про можливу військову активність у Мексиці, Колумбії і не тільки

Субота 17 січня 2026 04:03
UA EN RU
США попередили авіакомпанії про можливу військову активність у Мексиці, Колумбії і не тільки Ілюстративно фото: пілотів попередили про загрозу військових дій (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американська Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) попередила авіакомпанії, що літають над Центральною та частинами Південної Америки, про можливі військові дії та перешкоджання GPS-сигналам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

FAA зазначила, що відповідні повідомлення для льотчиків охоплюють повітряний простір над Мексикою, іншими країнами Центральної Америки, а також Еквадором, Колумбією та ділянками повітряного простору над східною частиною Тихого океану. Попередження набули чинності 16 січня і діятимуть 60 днів.

У своїх повідомленнях, FAA наголосила, що можливі військові дії та перешкоди навігаційним системам можуть становити ризик для цивільної авіації на всіх висотах - від зльоту до посадки. Авіакомпанії радять уважно стежити за оновленнями та враховувати потенційні відхилення маршрутів.

Як відомо, попередження від американської авіаційної влади з'явилося на тлі загострення регіональної безпекової ситуації. Раніше США розгорнули військові сили в південній частині Карибського басейну, провели операцію проти Венесуели та затримали президента Ніколаса Мадуро, що посилило напруженість із регіональними лідерами.

Також президент США Дональд Трамп у своїх нещодавніх коментарях не відкидав можливості нових воєнних дій, зокрема в боротьбі з наркокартелями в Мексиці. Ще Трамп, коментуючи можливу американську "операцію" в Колумбії, сказав: "Мені це подобається". Погрожував американський лідер і Кубі, закликаючи "укласти угоду, поки не пізно".

Аналітики зазначають, що такі попередження можуть вплинути на міжнародні авіарейси, змусивши компанії змінювати маршрути або ухилятися від деяких регіонів повітряного простору задля безпеки пасажирів

