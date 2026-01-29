У Колумбії розбився літак з 15 людьми, серед них могли бути політики, - ЗМІ

У Колумбії розбився літак з 15 людьми на борту. Вони загинули, а ЗМІ писали про політиків посеред жертв - законодавця та кандидата у конгрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними авіакомпанії Satena, літак Beechcraft 1900 вилетів із міста Кукута поблизу кордону з Венесуелою та прямував до Оканьї. Зв’язок із судном зник приблизно через 11 хвилин після зльоту - о 11:54 за місцевим часом.

На борту перебували 13 пасажирів і двоє членів екіпажу. Літак виконував рейс за контрактом для державного перевізника Satаena.

У владі зазначили, що до пошуків залучені авіація та військові підрозділи. Район можливого зникнення літака є гірським і важкодоступним, що ускладнює проведення операції.

Інформації про місцеперебування літака або стан пасажирів наразі немає. Пошуки тривають

Місцеві ЗМІ також повідомляли, що серед пасажирів могли бути колумбійський законодавець та кандидат у конгрес, але офіційні підтвердження від влади на момент повідомлення Reuters відсутні.