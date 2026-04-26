Взрыв на шоссе в Колумбии привел к десяткам жертв и раненых

В Колумбии произошел мощный взрыв на Панамериканском шоссе, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Трагедия стала частью масштабной волны террористических атак в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и сообщение губернатора департамента Каука Октавио Гусмана в X .

Последствия взрыва на трассе

Трагедия произошла в секторе Эль-Тунель города Кахибио. Взрывное устройство сдетонировало непосредственно на оживленном участке дороги.

По данным местных властей, среди погибших и 38 раненых есть дети. Взрыв был такой силы, что посреди шоссе образовался глубокий кратер, а вокруг остались изуродованные автомобили и автобусы.

"На Панамериканском шоссе было сдетонировано взрывное устройство в результате неизбирательного нападения на гражданское население. Мы столкнулись с эскалацией терроризма, которая требует немедленного реагирования", - заявил губернатор Кауки Гусман.

Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad. Es una tragedia que nos desgarra como... pic.twitter.com/4BQ0r6CnUc - OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Волна атак по всей стране

Военное руководство Колумбии сообщило, что этот подрыв не был единичным случаем. За последние два дня в департаментах Каука и Валье-дель-Каука зафиксировали 26 террористических актов.

Нападения произошли в городах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Миранда и других населенных пунктах.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал ответственных за преступления "фашистами и наркоторговцами", призвав к максимальному преследованию группировки на международном уровне.

Кто стоит за нападениями

Власти Колумбии официально обвинили во взрывах диссидентские группировки бывшей организации ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). В частности, речь идет о боевиках под руководством Нестора Веры Фернандеса, известного как "Иван Мордиско".

Несмотря на мирное соглашение 2016 года, отдельные отряды отказались сложить оружие и продолжают повстанческую деятельность, финансируя ее через наркотрафик.

Силовики считают, что нынешняя эскалация является реакцией боевиков на постоянное давление со стороны правительственных войск.